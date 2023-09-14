消委會︳風筒吹乾速度及負離子濃度有差異　表現相近風筒售價差距達3000元 (10:57)

消委會測試的13款樣本售價約由199元至3,680元，當中價錢最高的「Dyson」及最便宜的「米家Mi」樣本，均獲得4星總評，在安全程度、吹乾速度、耐跌撞能力等表現相若。消委會亦發現各樣本均通過結構及非正常操作項目的安全檢測，但「Parlux」風筒於溫升測試中，摩打線圈量得溫度升幅超出標準要求，量得130K（1K即1°C），較標準上限高出15K，或會加速產品線圈絕緣的老化，影響產品安全和壽命。機電署稱，審視報告後已聯絡供應商跟進，雖然部分樣本未能完全符合安全標準要求，但正常操作下不會構成危險，供應商已承諾作改善。

不過消委會指出，測試模擬較嚴苛的使用情况，以較高的240V電壓時的功率的1.15倍功率進行，若以本港供電電壓操作，以相同的線圈電阻計算，產生的功率以至操作溫度應較低。

amika風筒負離子濃度最低

負離子測試方面，13款樣本各均聲稱可產生負離子濃度，發現以每立方厘米計算，各樣本可產生361個至8,990萬個負離子。濃度最低為「amika」樣本，與沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度，即約200個至300個頗接近；若撇除「amika」，量得最低濃度的「Parlux」量得83萬多個負離子，與濃度最高樣本相距逾106倍。「iLIVI」聲稱負離子濃度達1億，但測試只量得近1,600萬個，較聲稱數值少近84%。

消委會指出，是次負離子濃度測試是參考2022年8月發布的最新國際標準進行，而測試項目於生產商設計及測試產品時尚未確立，廠商的聲稱數值或以自訂方法量度所得，故聲稱數值及實際量得數值未能直接比較。消委會建議生產商應就其負離子濃度的量度方法加以描述，增加透明度。

樣本吹乾速度相差約0.85倍

另外，消委會測試各樣本的吹乾速度表現，將各樣本設定至最高溫度及風速，測試吹乾一塊沾水布，量度濕布重量下降的幅度，從而推算吹乾速度。結果顯示，13款樣本量得的速度，由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，即吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85倍，推算吹乾速度最快的樣本吹乾頭髮需時5分鐘、最慢的樣本則需要超過9分鐘，額定功率1600W或以下型號的吹乾速度普遍不及較高功率的風筒。