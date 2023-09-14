明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會︳風筒吹乾速度及負離子濃度有差異　表現相近風筒售價差距達3000元 (10:57)

消委會測試市面上13款風筒，發現各樣本吹乾速度最多可相差0.85倍，3款樣本聲稱負離子濃度較實際測試結果少，1款樣本量得的負離子水平，與沒有負離子功能風筒的數值相若。整體而言，消委會測試發現多款售價百多元至三千多元的樣本均獲得4分總評，反映產品質素與價格未必成正比，提醒消費者按需要購買合適功率及設計的產品，亦要避免長時間高溫吹髮。

消委會測試的13款樣本售價約由199元至3,680元，當中價錢最高的「Dyson」及最便宜的「米家Mi」樣本，均獲得4星總評，在安全程度、吹乾速度、耐跌撞能力等表現相若。消委會亦發現各樣本均通過結構及非正常操作項目的安全檢測，但「Parlux」風筒於溫升測試中，摩打線圈量得溫度升幅超出標準要求，量得130K（1K即1°C），較標準上限高出15K，或會加速產品線圈絕緣的老化，影響產品安全和壽命。機電署稱，審視報告後已聯絡供應商跟進，雖然部分樣本未能完全符合安全標準要求，但正常操作下不會構成危險，供應商已承諾作改善。

不過消委會指出，測試模擬較嚴苛的使用情况，以較高的240V電壓時的功率的1.15倍功率進行，若以本港供電電壓操作，以相同的線圈電阻計算，產生的功率以至操作溫度應較低。

amika風筒負離子濃度最低

負離子測試方面，13款樣本各均聲稱可產生負離子濃度，發現以每立方厘米計算，各樣本可產生361個至8,990萬個負離子。濃度最低為「amika」樣本，與沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度，即約200個至300個頗接近；若撇除「amika」，量得最低濃度的「Parlux」量得83萬多個負離子，與濃度最高樣本相距逾106倍。「iLIVI」聲稱負離子濃度達1億，但測試只量得近1,600萬個，較聲稱數值少近84%。

消委會指出，是次負離子濃度測試是參考2022年8月發布的最新國際標準進行，而測試項目於生產商設計及測試產品時尚未確立，廠商的聲稱數值或以自訂方法量度所得，故聲稱數值及實際量得數值未能直接比較。消委會建議生產商應就其負離子濃度的量度方法加以描述，增加透明度。

樣本吹乾速度相差約0.85倍

另外，消委會測試各樣本的吹乾速度表現，將各樣本設定至最高溫度及風速，測試吹乾一塊沾水布，量度濕布重量下降的幅度，從而推算吹乾速度。結果顯示，13款樣本量得的速度，由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，即吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85倍，推算吹乾速度最快的樣本吹乾頭髮需時5分鐘、最慢的樣本則需要超過9分鐘，額定功率1600W或以下型號的吹乾速度普遍不及較高功率的風筒。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 風筒

上 / 下一篇新聞