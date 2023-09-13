清水灣甘澍路山泥傾瀉 屋宇署和土力工程處發現8D號屋近斜坡有僭建物 (22:04)

屋宇署和土力工程處表示，屋宇署本月8日深夜接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現靠近上址屋苑8D號屋下方的斜坡有山泥傾瀉，經土力工程處評估後認為有安全風險；屋宇署人員已即時於翌日凌晨要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰6A、8B及8C號住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地／花園，以策安全；屋宇署9月10日早上再接獲警方通知，亦即時派員到上址視察，發現上述情况相若，而上述圍封／避免使用的指示仍需維持。

屋宇署和土力工程處指出，屋宇署本月11日再聯同土力工程處人員到上址視察，經土力工程處進一步評估，為保障公眾安全，土力工程處認為需就有關斜坡（部分為私人有責任維修的斜坡，部分為政府天然山坡）進行緊急維修工程，該處將於明日（14日）開展緊急工程，預計本月底完工，在完成工程後，屋宇署會根據《建築物條例》規定向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。