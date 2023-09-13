控煙諮詢月底屆滿 港大醫學院提出無煙香港路線圖 倡2030年全面禁煙 (19:01)

政府控煙諮詢提出多項措施，例如將煙草稅提升至零售價75%、禁向某年份後出生者賣煙、擴大吸煙區及禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙等。港大醫學院於2015年至2022年間訪問逾1.7萬名港人，其中約3000人為煙民，發現近八成受訪者支持增加煙草稅，約三成煙民亦支持加煙草稅，整體57%受訪者支持煙稅與通脹掛鈎。調查發現，55%煙民表示如增煙稅將增戒煙意欲，其中愈年輕的煙民對增煙稅的戒煙意欲愈高，在15至29歲煙民中，七成稱增煙草稅將增戒煙意欲。

吸煙與健康委員會委員、港大醫學院護理學院教授王文炳稱，加煙稅是最快、最有效降低吸煙率方法，建議明年《財政預算案》提出將煙草稅提升至零售價75%，否則「無乜希望達標（2025年吸煙率降至7.8%）。」

港大醫學院公共衛生學院榮休教授及名譽臨牀教授林大慶稱，研究顯示很多煙民均有意戒煙，且會購買私煙者極少，批評煙草商經常透過醜化煙民，以反對加煙稅。

港大醫學院另於2010/11年度起的其中6個年度共訪問23.6萬名中學生，發現中學生曾在家接觸二手或三手煙的比例，由2010/11年度的36.2%增至2020/21年度的62.6%。何世賢稱，政府多年來擴大禁煙區，令煙民「躲」回家吸煙，提醒政府須考慮禁煙措施對家居的影響，但稱參考外國經驗，難做到家居禁煙，唯有靠2030年全面禁煙。

港大醫學院提出「無煙香港」路線圖，目標2027年將吸煙率減至5%、2029年減至少於3%，並於2030年達致全面禁煙。何世賢稱，本港過去10年推行兩次重大控煙立法，包括擴大煙包警告範圍及禁止另類吸煙產品，兩次從提出至通過法例歷時3年，認為政府將來推行諮詢文件的措施時，「每次立法都要和煙草商搏鬥」，將非常困難，相反若能立法2030年全面禁煙，相信煙草商將知難而退，不在阻攔控煙。

被問2030年全面禁煙可行性，何稱政府已提出「無煙香港」目標，只是未訂立時間表，又稱如明年能大幅加煙稅將大減吸煙率，加上逐步推行控煙措施，訂立2030年作目標是合理。他補充，本港經濟從不依賴煙草，且未聞有議員反對控煙，相信可獲通過。

前食物及衛生局長、港大醫學院護理學院教授陳肇始關注戒煙服務，建議以行政措施要求公營醫院、診所及地區康健中心的醫護人員，向每名病人查詢有否吸煙習慣，及向煙民提供戒煙資訊和轉介戒煙服務，並呼籲醫護團體鼓勵私家醫生參與。