海關接內地客舉報　揭旺角藥房不良營商迫買10倍貨　拘捕一男職員 (18:56)

海關昨日接獲一名45歲內地男遊客舉報，指一間位於旺角的藥店涉嫌以不良手法向他銷售中藥材。海關快速行動隊隨即聯絡事主並展開調查，發現藥店涉嫌以不適宜的方式向事主提供中藥材的真正計價單位及總價兩項重要資訊，誤導事主購買中藥材，涉嫌違反商品説明條例。

海關指，事主稱昨日在店內選購總共價值約1400元的藥油及中成藥，期間有一名職員向他推銷中藥材，表示只需要購買1680元中藥材，就可以將之前選購的貨物全單免費，事主發現職員推銷的藥材上面價錢牌標示1680元，但見不到計價單位。事主向職員查詢，職員支吾以對，沒有提及計價單位及總價。其後職員將中藥材磨粉，後表示價錢為1680元一錢，買夠一兩才可以將先前選購的藥物全單免費。事主最後被迫以16800元購買涉案藥材，是預期購買價的10倍。

海關今日採取行動，拘捕一名34歲男職員，會將他帶返海關總部作進一步調查。海關不良營商手法調查科調查主任董灝霖表示，本案涉及常見的不良手法，以內地遊客為目標。接下來十一黃金周，海關預期訪港旅客增多，會加强巡查及盡快跟進旅客的緊急舉報。