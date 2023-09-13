明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉管有武器發還重新考慮裁決後罪成　26歲男判囚3個月 (18:02)

案發時22歲的青年於2019年9月2日清晨在葵涌一間餐廳外遭搜出士巴拿及行山杖，他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，受審後罪脫，律政司不服裁決，以案件呈述方式在高院提上訴得直，案件發還予裁判官重新考慮。裁判官林子勤今（13日）在西九龍裁判法院改為裁定被告罪成，考慮到被告現時年紀不適用判處為青少年罪犯更生的刑罰，遂判監3個月。

辯方今在庭上交代，被告李煒健（現26歲）就高院判決沒有提出上訴，裁判官林子勤重新考慮後裁決。林官原審時接納被告害怕在連儂牆遭白衣人及刀手襲擊，涉案物品為作自衛和抵擋，沒意圖傷人，裁定他罪名不成立。處理上訴的高院法官張慧玲則指，士巴拿、行山仗難以抵擋刀襲、未能自衛，原審沒充分考慮被告㩦有頭盔等示威常用物品。

林官今裁決指，被告原審時選擇不作供，他曾稱守護連儂牆，故預料受襲，但涉案物品不足以保護自己，加上他管有其他相關物品，唯一合理推論是他打算在衝突期間，使用士巴拿及行山杖攻擊他人，因此裁定罪成。

辯方求情稱，被告大學畢業後從事保險，需要供養家人，本案情況特殊，冀法庭可扣減刑期。林官判刑指，本案物品較案例的破壞性低，以5個月監禁為量刑起點，酌情減刑後判囚3個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 在公眾地方管有攻擊性武器罪

上 / 下一篇新聞