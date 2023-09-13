涉管有武器發還重新考慮裁決後罪成　26歲男判囚3個月 (18:02)

辯方今在庭上交代，被告李煒健（現26歲）就高院判決沒有提出上訴，裁判官林子勤重新考慮後裁決。林官原審時接納被告害怕在連儂牆遭白衣人及刀手襲擊，涉案物品為作自衛和抵擋，沒意圖傷人，裁定他罪名不成立。處理上訴的高院法官張慧玲則指，士巴拿、行山仗難以抵擋刀襲、未能自衛，原審沒充分考慮被告㩦有頭盔等示威常用物品。

林官今裁決指，被告原審時選擇不作供，他曾稱守護連儂牆，故預料受襲，但涉案物品不足以保護自己，加上他管有其他相關物品，唯一合理推論是他打算在衝突期間，使用士巴拿及行山杖攻擊他人，因此裁定罪成。

辯方求情稱，被告大學畢業後從事保險，需要供養家人，本案情況特殊，冀法庭可扣減刑期。林官判刑指，本案物品較案例的破壞性低，以5個月監禁為量刑起點，酌情減刑後判囚3個月。