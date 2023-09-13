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2023年9月13日星期三
男子梅窩行山墮石澗手腳受傷 直升機救起送院
(17:50)
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下午2時許，一名男子偕友人到大嶼山梅窩行山時，途經潛龍石澗失足墮下石澗，他手腳受傷清醒，友人見狀報警求助，消防及政府飛行服務隊接報到場，傷者其後由直升機救起，送往東區醫院救治。
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