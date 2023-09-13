海關檢獲230支冒牌烈酒　拘7人 (17:01)

海關早前接獲舉報，指有店舖售賣冒牌烈酒，經深入調查及商標持有人協助，昨日採取執法行動，突擊搜查7間分別位於筲箕灣、尖沙嘴、長沙灣、荃灣及屯門的店舖及一個位於上環商廈單位及兩個長沙灣及紅磡工廈單位，檢獲約230支懷疑冒牌烈酒，共約190公升，估計市值約34萬元。行動中，海關拘捕4男3女，年齡介乎20至58歲，包括4名店舖負責人及3名店員，涉嫌違反商品說明條例，所有被捕人已獲准保釋候查，調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文表示，檢獲的冒牌烈酒屬同一商標，價錢介乎450至7200元之間，大約是正貨價錢60至70%，部分涉案商舖以指定經銷商作招徠，向顧客訛稱是行貨，以低過正貨價錢吸引消費者。

另外，檢獲的冒牌烈酒仿真度高，包裝外觀印刷相當精美。消費者可在購買時留意產品上的特徵，仍然可分辨到產品真偽，正貨的酒樽上有透明樽身標記，而冒牌貨亦有相似的標記，但沒有透明效果。正貨酒樽上印有激光鐳射標記，並且注明產品種類，文字及線條相當清晰，冒牌貨則比較模糊及容易甩色。檢獲的冒牌烈酒，稍後會送往政府化驗所檢驗，確定有無對人體有害的物質。

海關指，隨著中秋及10.1黃金周，市場上對烈酒需求有所上升，不法分子會趁機速銷冒牌產品，海關會繼續加強巡查，打擊有關售賣冒牌應節食用品及物品活動。海關提醒消費者應光顧良好的店舖，如有懷疑先向商標持有人或代理查詢，商戶採購時亦需小心謹慎。