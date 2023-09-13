涉光顧動物獻祭儀式令情侶分手　24歲男殘酷對待動物罪成候判 (17:11)

辯方為被告黃晉賢（24歲）求情指，他沒有案底，大學畢業後在一間加拿大公司從事銷售兼職，月入約6,000元。被告一時錯判，選擇以青蛙作祭品，惟本案無證據發現有青蛙遭受傷害。辯方續指，被告勇於面對過錯，他犯案後離境，返港亦承擔罪責，冀法庭量刑時考慮其他涉事顧客被判120小時社服令。

案情透露，有市民於去年8月11日發現社交平台Instagram帳號宣傳透過犧牲動物以改善人際關係，提及犧牲老鼠、兔子和利用巫師血，收費最少1.5萬元。該名市民報案後稱同意付款1萬元進行儀式，並相約對方在荃灣西港鐵站見面。同日，男子唐綽謙帶同兔子標記的紙箱現身，稱在墳場殺死白兔作獻祭，放蛇警員當場拘捕唐，其後檢取白老鼠，刀具、蠟燭、紅繩和塔羅牌。

根據唐綽謙的手機信息紀錄，唐同月2日跟被告說，他可選擇犧牲兔子、青蛙、倉鼠或老鼠，由於兔子和倉鼠價格昂貴，被告揀選青蛙。唐要求被告先支付訂金，被告遂轉帳6,000元，並發送一對男女照片予唐進行「分手儀式」。唐完成儀式後回覆被告，附上血淋淋的死老鼠照片，以及上述女子照片。翻查資料，收費作法的唐綽謙去年承認殘酷對待動物罪等9罪，被判入更生中心。