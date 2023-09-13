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8男涉串謀搶劫珠寶店罪成　續還押候判 (16:19)

警方2019年在何文田包抄截停兩輛車，懷疑車上匪徒打算前往行劫，一度向其中一部賊車開槍，擊中車身，調查後再發現另外2宗劫案與涉案8名男子有關。其中7人承認串謀搶劫罪，個別被告另承認搶劫、管有攻擊性武器等罪，全部人今（13日）在高等法院被定罪。控方透露其中7人均有不同類型案底，包括入屋犯法、襲擊等。案件押後至9月25日判刑，其間眾被告續還押。

8名被告依次為王承志、蘇嘉俊、鄭子鍵、吳聯傳、余鑫健、黃歲彰、周信發及張承發，年齡介乎24至36歲。8人涉3宗搶劫事件，首7人被指於2019年12月3日在紅磡串謀搶劫，部分人另管有牛肉刀等武器；鄭再於同日清洗12萬元和一隻名錶的犯罪得益。王及余另涉於同年12月1日在土瓜灣珠寶店劫走248件金器；張涉於同年11月8日在旺角劫走另一人的32隻手錶。

案情指，警方12月3日按線報截查涉案的士，余及周從下車逃離現場，王繼續行駛並撞到警車。另一架白色私家車上有蘇、鄭、吳及黃，4人在警告下拒絕下車，同樣撞到警車，其間警員曾擊碎車窗玻璃和開了一槍。7人最終被制服拘捕，警方發現的士藏有5把刀和一把鎚仔。

王在警誡下表示有人接觸他稱「有單嘢做」，成事後可獲發10至20萬酬金。當日他替的士換上假車牌後，獲告知要「搶個中年男人嘢」，但計劃開始不久警方便到場。蘇則表示黃提到要「降住」某人，其他人負責把風。至於其餘兩次搶劫事件，他們均在貨物到手後逃離現場，張承認知道要開門讓劫匪入內。

控方透露除蘇嘉俊外其餘7人均有案底，辯方求情稱王承志中學就讀皇仁書院惟成績平平，他覺得不值得花時間讀書，就業後誤交損友踏上歧途。案發時他欠債，視犯案為轉機。

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