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民主黨施政報告建議未提政制　促維持現時樓市管控政策 (16:16)

特首李家超下月發表《施政報告》，民主黨今日公布建議書，惟有別以往今年未有章節提及政制問題。民主黨主席羅健熙否認刻意迴避政制問題，重申民主黨仍然重視政制發展，不認為爭取《基本法》列明的普選需要有恐懼。他說明白現時爭取政改有如「緣木求魚」，但認為是最長遠及切實的方式確保政府施政貼地。

民主黨今日公布《施政報告》建議，政務司長陳國基早前拒絕該黨邀請見面，羅健熙稱稍後會向政府提交建議書。民主黨過去在《施政報告》建議書均設章節講述政制問題，惟今年僅在前言部分提出要「重啟政改」，沒有任何具體建議。羅健熙否認該黨有意迴避政制問題，否則不會在建議書有任何著墨，改為在前言提及是因為政制問題是本港社會背景、十分重要。他表示，今屆政府不少公眾諮詢僅「水過鴨背」，冀當局加強諮詢社會，提升市民對社會事務的歸屬感，促請政府調查區議會等各級選舉制度，增加市民參與度。

民主黨就多項政策範疇提出建議，經濟方面，羅健熙認為政府發展「夜經濟」是治標不治本，實際經濟貢獻有限，他質疑本港現時過度依賴內地旅客，建議著力吸引過夜及中長途旅客。民主黨提出擴闊盛事基金資助範圍，並專為體育盛事設立基金，舉辦更多大型國際盛事吸引旅客來港。

至於土地房屋政策，民主黨認為應跟隨內地「房住不炒」方針，建議維持現時樓市管控政策。民主黨促請政府盡快使用粉嶺高爾夫球場建屋，以及大規模收回棕地增加土地供應，又重申基於最新人口評估持續下降，應放棄交椅洲人工島發展計劃。

羅健熙：不會放棄民主黨原則

羅健熙早前接受本報訪問，表示支持民主黨派人參選區議會，被問到該黨是否會派員出戰區選，他說有待中委會本月開會決定。全國港澳研究會顧問劉兆佳早前稱，倘民主黨參選區議會，中央會期望該黨過渡成愛國者。羅健熙稱，過去幾年外界均有類似意見，強調「民主黨就是民主黨」，不會放棄該黨原則。他說對民主黨成員有信心，倘有人出選會秉持該黨的理念和立場，不會因為進入改制後的區議會而不發聲。

相關字詞﹕編輯推介 民主黨 施政報告

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