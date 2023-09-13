星火同盟成員被控洗黑錢　自辯稱按指示轉賬資助被捕者購買物品 (15:53)

被告余昕鈺（現21歲）自辯表示，他案發時修讀副學士課程，現就讀中大工程學院。他於2016年獲師兄邀請，為參選新界東的本土民主前線前發言人梁天琦助選。後來師兄在2016年旺角衝突被捕，曾接受星火同盟協助，他就加入星火同盟做義工，從而結識義工統籌「Alice Wong」等人，他沒有一刻覺得星火同盟從事違法事情。

被告透露，當時不少市民向星火同盟捐款，他則負責管理星火同盟的Facebook帳號，將被捕者的求助信息轉發至內部WhatsApp群組，由其他人處理被捕支援工作。從2019年9月之後，不少人問星火同盟會否提供財政支援，予他們購買被捕後沒收的物品。

法官高偉雄此時表示，案件涉及資助被捕者，參考上訴庭案例，「如果佢被警方seize（檢取）嘅物品，你資助佢繼續使用，係咪協助犯事呢？」法官接下來警告，被告的證供或涉刑事罪行，他有權拒絕答問題。

後來在辯方提問下，被告供稱被捕者一般被沒收手機，星火同盟提供最多5000元予他們買新手機；另有被捕者受傷或被解僱，星火同盟提供最多5000元的緊急援助。他透露，星火同盟設有被捕個案的Excel試算表，Alice Wong會將資助款項存入他的戶口，他就根據Excel表將款項轉賬予被捕者。