海關葵涌工廈破毒品儲存倉　檢獲總值1.8億可卡因　拘一男 (12:34)

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦表示，海關上月中進行反毒品調查工作時，發現有販毒集團將大批貨物運送並儲存在葵涌一工廈單位，惟其後兩周再沒有在該單位出現。海關相信集團正留意是否有執法人員進行偵查。調查顯示，他們期間曾到訪荃灣及葵涌區的工廈單位，其間並無運送貨物，懷疑成員着手物色其他工廈單位，企圖設立毒品分銷中心，方便將毒品供應予本地市場。

海關經調查展開執法行動，上月29日突擊搜查販毒集團位於葵涌工廈單位的儲存倉庫，檢獲190磚共重230公斤懷疑可卡因，在大角嘴拘捕一名53歲，報稱司機的涉案男子，調查顯示他曾收取報酬，負責運送及擺放貨物至儲存倉，他獲准保釋候查。海關指該倉庫約800呎，已運作3至4個月。同時，海關搜查另外兩個位於葵涌及荃灣的工廈單位，兩單位為空置，只擺放少量雜物，沒有發現任何毒品。

曾建邦指，集團選擇單位數目較多的大廈作毒品儲存及分銷中心，企圖利用頻繁的物流及人流掩飾販毒行動及執法難度。行動中，涉案三個工廈均每層超過20個單位。據了解，集團將毒品放入紙箱內，假裝正常貨物運入倉庫，而檢獲可卡因上印有「14」的圖案，相信是毒品標記，以便集團辨認其貨物，惟貨源仍在調查，不排除來自南美地區。

海關稱連同上述案件，海關在一個半月內已偵破三宗分別涉超過200公斤的特大毒品案件，包括上月24日在運載急凍雞腳的海運貨櫃內檢獲302公斤懷疑可卡因。海關強調，販毒分子難逃避偵查及執法，呼籲是次案件在逃人士向海關自首。