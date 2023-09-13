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丁薛祥：支持香港保持獨特優勢共建一帶一路　鄭雁雄：香港參與將大有所為 (10:47)

「一帶一路高峰論壇」今日起一連兩日在灣仔會展舉行。國務院副總理丁薛祥以視像致辭，稱支持香港長期保持獨特地位及優勢，鞏固國際金融、航運及貿易中心地位，維護自由開放及規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建一帶一路中發揮更為重要的功能。

丁薛祥又說，希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡，並強化作為國際金融中心的優勢，強化全球離岸人民幣業務、國際資產管理及風險中心功能，進一步暢通融資渠道，發展綠色金融，以更好滿足一帶一路建設的多樣化融資需求。他又說，希望香港聚焦專業服務，支持香港發展高增值航運服務、加快建設成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心等，並深化人文交流，促進民心相通。

丁薛祥稱，香港背靠祖國、聯通世界，作為連結世界及內地的重要橋樑及窗口，支持香港盡早加入「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，簽定投資協定，與世界各地開展更緊密合作，並與內地合作共同開闢一帶一路合作。 

鄭雁雄：香港參與一帶一路將大有所為　籲美國珍惜一帶一路成果

中聯辦主任鄭雁雄致辭時說，香港過去每次崛起都是在世界變局、中國新局中實現的，而一帶一路是香港「必須把握住、能夠把握住的重要變局和重大優勢」，成為高質量共建一帶一路的重大樞紐和關鍵節點，強調香港參與一帶一路共建大有所為、前途廣闊。鄭雁雄表示，中聯辦全力支持、全情服務香港參與共建一帶一路，亦會協助內地部門進行政策解讀，支持香港企業考察一帶一路市場，挖掘貿易投資機遇，與內地商會對接，支持更多內地企業出海。

他稱，香港亦要發揮自由開放的優勢，營造自由、便利、法治，開拓經貿朋友圈，擔任內地與世界的連結窗口，促進內地與一帶一路沿線達成更多貿易合作；發揮國際規則暢順銜接的優勢，舉辦更多國際會議、展覽；發揮多元文化交流薈萃的優勢，加強藝術、旅遊等方面的合作，講好新時代的香港故事和中國故事。

鄭亦提及，美國是古代絲綢之路的受益者，指美國建國初期曾特地派船到廣州，尋求貿易合作，又指美國現時亦是一帶一路理念和實踐的得益者，提及美國產業鏈、供應鏈因中國更有保障，物廉價美的消費品由中國提供等，指美國應珍惜成果而不是阻撓一帶一路。

李家超：香港正擴展與一帶一路伙伴合作

特首李家超在致辭時說，香港正在擴展與一帶一路伙伴在不同領域上的合作，涉及商貿、創新科技及基礎建設等，稱香港有決心繼續作為功能平台。李家超又提到，香港將在今次論壇與迪拜簽署有關經濟方面的合作協議，亦會與內地簽署兩項有關環境發展的合作協議，涉及水質管理等內容。

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