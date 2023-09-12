東區醫院27歲女病人染退伍軍人症　24院內水樣本含菌　建議緊急消毒供水系統 (22:17)

退伍軍人病主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛和肌肉疼痛，潛伏期為2至10天，主要因吸入由人工製水系統釋出的受污染水點和霧氣染病，或處理土壤、堆肥和培養土受感染，一般情况下不會透過人與人接觸或飲食傳播。

翻查衛生防護中心及醫管局上月底交代個案，該名女病人上月7日起入住東區醫院血科病房，至上月18日出現發燒和咳嗽，臨牀診斷為肺炎，情况穩定。

衛生防護中心今日表示，該病人痰液樣本經化驗後，證實對「嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型」呈陽性反應，並在早前確診後已即時建議該院停用涉事病房供水系統及消毒。防護中心稱，上月23日及24日連同機電署到該院採集環境樣本，在對退伍軍人桿菌屬菌種呈陽性水樣本中，濃度為每毫升0.1至980個菌落形成單位不等，最高濃度樣本採自病人曾入住其中一個病房的水龍頭。

防護中心表示，現階段調查顯示該個案屬院內感染，中心已聯同院方在病人曾入住病房加強醫學監察，至今無發現新增個案，並再次建議該院緊急消毒供水系統，並盡快採取控制措施，包括為涉事所有出水口安裝濾水器或暫停使用，院方另正重新檢視供水系統日常保養，調查致病原出現原因。