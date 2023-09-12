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涉WhatsApp群組談殺警　被告稱因7.21不滿警察　發言只為發泄 (17:32)

3名男子涉2019年10月在WhatsApp群組「HK Audi 5 Club」談及殺害警員，被控煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害的案件，今（12日）於區域法院續審。案發時任職健身教練的次被告自辯指，群組發言只是「吹水」、「自己爽一爽」，他因健身中心生意不佳而承受壓力，只想發泄一下，無意煽動他人攻擊警員。

被告葉子軒（現31歲）於2019年創立位於銅鑼灣怡和街的健身中心。他自辯表示，起初對反修例運動沒有特別感覺，只想做生意賺錢。直至發生元朗7．21事件，他稱白衣人「打一啲無辜市民」，另一邊廂卻有警署關門，認為警方選擇性執法加劇社會撕裂。

2019年以來，葉子軒稱健身中心附近發生大量示威衝突，客人覺得「多災多難」，經常取消預約和減少購買套票。他每個月倒蝕約5萬至10萬元，最終健身中心在2021年受疫情影響而結業，令他感覺沮喪，「覺得自己被犧牲咗」。

葉子軒案發時在群組留言談及殺警字眼，指「如果有人無差別殺警，殺佢哋老婆仔女，佢哋會驚」、「掟磚？掟啞鈴？」等。他庭上解釋，掟磚是指投擲瑜珈磚，他並非認真建議傷害警員，只是觀看了警方和示威者對峙的片段，故感覺憤怒。

此外，涉案群組曾流傳示威者向警員投擲單車的片段。葉子軒表示看畢片段感覺開心，「黃子華都話，香港人最鍾意睇人Ｘ街」。聆訊明（13日）續。

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