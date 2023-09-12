少年認擲汽油彈毁車胎認罪候判　官質疑被告拒指證他人「當自己無名英雄」 (13:41)

被告賴卓豐現年19歲，承認企圖縱火、企圖刑事毁壞、管有物品意圖摧毁財產共3罪。根據案情，警員晚上發現4名黑衣人將細小物品撒在路上，其間被告曾投擲汽油彈。被告亦被搜出汽油彈、插有鐵釘的膠管，另在褲管底部有一條鎖匙。他在警誡下稱由梁姓男子帶領，又指鎖匙屬於旺角景翠苑的「安全屋」，但後來拒絕在警察記事冊簽署招認。

法官陳廣池關注，被告被捕時未成年和無案底，為何知道有權拒絕簽署警察記事冊，「一定有人教佢」。控方回應指，被告凌晨在警署和一名大律師會面，接受法律意見後拒簽記事冊。陳官稱該大律師「點解咁醒目可以即刻招呼被告」，懷疑背後有人操縱。

陳官亦留意到，案件涉及其他黑衣人和「安全屋」，背後或有預謀，問被告會否頂證涉案者。辯方稱被告不會向警方提供證據，他在不良朋輩影響下犯案已感後悔。陳官質疑被告既然有悔意，為何不指證誤導他違法的人，「唔通免費畀白粉你食，你唔指證佢，仲要多謝佢？」

陳官又稱，希望了解事件是否涉及任何「幕後黑手」或團體，教唆被告這類無案底的「乖乖仔」使用暴力，「後生仔突然無緣無故係2019年有激進行為，好可悲可嘆……對父母來講，10幾歲人養到咁大，點解無情情要出去衝？」