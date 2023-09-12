參與反國安法遊行男子認暴動　認「在情在理」均有錯 (13:33)

被告為袁展翔（現27歲，自由工作者）。辯方求情稱，被告案發時沒配戴防護裝備，亦非參與遊行，他在附近維修電腦後突然犯案，無預謀衝擊警方，最終沒造成傷亡。彭官質疑被告是否知悉現場發生遊行和暴動，又關注片段可見在場人士「差唔多叫勻晒」2019年示威的口號，或涉煽動分裂國家。辯方重申被告沒參與遊行聚集，只是偶然到場。

辯方續稱被告當日被捕，延至兩年後被落案起訴，至今三年間承受巨大心理壓力；他在求情信承認自己行為「在情在理錯誤」，有深切悔意並已汲取教訓，願意承擔罪責。而且被告遭制服時反抗，導致面部、手肘和膝蓋擦傷，其後發現腦部有陰影需覆診。

被告同意的案情指，於2020年5月24日由銅鑼灣出發至中環的遊行，沒獲警方批出不反對通知書。下午約1時有500名示威者在崇光百貨外佔路，片段顯示有人高叫「五大訴求，缺一不可」和光時口號。

至下午近1時半，示威者投擲玻璃樽、雨傘及樹枝，警方發射催淚彈驅散。被告在波斯富街坑渠邊拾起灰色磚頭，向正在後退的警方防線投擲。警員隨即追上被告，被告激烈反抗後被制服和拘捕。被告當時身穿綠色上衣、鴨舌帽，攜有縮骨傘。事後警方檢獲的灰色磚塊和地面鋪路缺口脗合。