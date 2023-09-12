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內地來港法律博士生擬掛國殤之柱直幡　認企圖煽動囚6個月 (11:31)

一名來自內地、23歲法律博士女學生涉參與以國殤之柱創作者高志活名義發起、展示國殤之柱直幡的活動，並於今年5月聯絡內地民運人士周鋒鎖取得9米高直幡，原定六四掛在銅鑼灣怡和街圓形天橋。女學生在六四前被捕，周鋒鎖其後發帖稱要為她「承擔責任」。女學生昨承認一項企圖作出具煽動意圖的作為罪，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉今（12日）於西九龍裁判法院判被告入獄6個月。

被告曾雨璇（23歲）承認於2023年5月8日至6月1日期間，連同周鋒鎖及其他人，企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。另一項涉及悼念「7.1 刺警」案中死者梁健輝控罪則獲撤回。

羅官判刑時指出，檢控的要旨是被告計劃展示的直幡內容，她與高志活和周鋒鎖的往來，純粹是事件背景。羅官認為直幡內容本身具尖銳性，會挑起情緒，但沒有鼓吹暴力，亦沒有煽動作進一步非法行動。被告打算在「敏感日子」展示直幡，較有影響力，並針對對這種信息有共鳴的受眾，「是情緒較容易被挑起的一群」；不過直幡內容圍繞六四事件，「沒有加添新意」，加上國殤之柱多年來公開展示，突然刺激激烈情緒的危機不大。

羅官續指，被告參與的直幡展示行動是國際行動，發起人要求參與者於六四在各大城巿展示直幡「互相呼應」，是集體行動，並不局限於某個城巿；相關人士高志活在國際有影響力，周鋒鎖亦是海外人物，周不單在海外犯案，亦在社交平台宣傳，鼓勵被告參與及關注她的動向。

羅官考慮被告有周詳計劃行事，最終計劃告吹僅因被告被捕，而在鬧巿展示龐大直幡的宣傳效果大，負面影響遠超於在社交媒體發布煽動帖文，以及被告在保釋其間犯事等因素，以9個月為量刑起點，認罪後減刑至6個月。

被告承認的案情指，警方在被告的住所搜出一個來自美國的包裹，內有9米乘3米的巨型直幡，印有國殤之柱連同基座「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever（天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人）」的字眼，被告的書架上則有一封署名高志活的信件，提到直幡要顯示「我們都記得天安門」。被告的電話顯示她曾透過Instagram聯絡周鋒鎖，提供地址和聯絡資料，又指會在6月4日展示直幡，抗議警察綁架國殤之柱，周則提醒被告注意安全，若她成功將受到高度關注及令人鼓舞。

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