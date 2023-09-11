明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

欲展示涉國殤之柱直幡　內地來港博士生還押候判 (17:48)

一名來自內地、23歲法律博士女學生涉於今年5月聯絡內地民運人士周鋒鎖，取得印有國殤之柱連同底座「The old cannot kill the young forever」字眼的直幡並計劃公開展示。女學生今（11日）在西九龍裁判法院承認一項企圖作出具煽動意圖的作為罪，另一項涉及悼念「7.1 刺警」案中死者梁健輝的作出具煽動意圖的作為罪將會撤回。案件押後明早（12日）判刑，其間女學生繼續還押。

23歲被告曾雨璇，報稱為法律博士學生，她承認案情指，一個以國殤之柱創作者高志活名義建立的網站，發起在各地展示國殤之柱直幡的運動，直幡上印有國殤之柱連同底座「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever（天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人）」字眼的圖象，活動旨在抗議香港警方在香港「綁架」國殤之柱，而綁架自由的象徵只會帶來更大反抗。

警方在6月1日搜查被告的住所，發現被告床邊的牆上掛上1.5米乘0.6米的國殤之柱直幡，床邊亦有一個來自美國的包裹，內有9米乘3米的巨型直幡，警方另搜出單車鎖、登山扣、膠繩等物。被告在警誡下稱包裹是半個月前一名為「周鋒鎖」的外國網友寄來的。

被告的電話顯示，她曾聯絡網媒「獨立媒體」和「自由亞洲電台」，表示會在6月4日下午6時40分在銅鑼灣怡和街的圓形天橋展示上述直幡；被告曾與周鋒鎖聯絡，指會在6月4日展示直幡，抗議警察綁架國殤之柱，周則提醒被告注意安全。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞