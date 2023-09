欲展示涉國殤之柱直幡　內地來港博士生還押候判 (17:48)

23歲被告曾雨璇,報稱為法律博士學生,她承認案情指,一個以國殤之柱創作者高志活名義建立的網站,發起在各地展示國殤之柱直幡的運動,直幡上印有國殤之柱連同底座「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever(天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人)」字眼的圖象,活動旨在抗議香港警方在香港「綁架」國殤之柱,而綁架自由的象徵只會帶來更大反抗。

警方在6月1日搜查被告的住所,發現被告床邊的牆上掛上1.5米乘0.6米的國殤之柱直幡,床邊亦有一個來自美國的包裹,內有9米乘3米的巨型直幡,警方另搜出單車鎖、登山扣、膠繩等物。被告在警誡下稱包裹是半個月前一名為「周鋒鎖」的外國網友寄來的。

被告的電話顯示,她曾聯絡網媒「獨立媒體」和「自由亞洲電台」,表示會在6月4日下午6時40分在銅鑼灣怡和街的圓形天橋展示上述直幡;被告曾與周鋒鎖聯絡,指會在6月4日展示直幡,抗議警察綁架國殤之柱,周則提醒被告注意安全。