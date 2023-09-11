涉「健仔」潛逃案　同案男生馮清華認罪囚四年 (16:39)

被告馮清華（暴動案發時21歲）為職訓局運動教練學高級文憑學生。彭官引述被告背景指，他熱衷運動並考獲救生員資格，立志成為羽毛球教練；親友在求情信稱讚被告善良和熱心助人。被告庭上聞判表示「明白」，多名親友散庭時向他揮手道別。

辯方較早時求情指，無證據顯示被告具特定政治目的，他在暴動案中只攜保護物品，他亦非妨礙司法公正案的策劃者，涉事資金全部來自他人，年輕的被告受人唆擺才窩藏。彭官認為，辯方忽略暴動案規模，示威者投擲汽油彈，有一定策劃及組織性，量刑起點理應高於原本案件的4年半，但純粹顧及一致性，決定採用同樣量刑起點。

彭官續指，被告缺席聆訊及潛逃，應獲少於五分一的減刑，惟考慮到他品格良好、沒有案底，仍給予上述刑期扣減，就暴動罪判監43個月。至於另一項妨礙司法公正罪，彭官則以15個月為量刑起點，扣減三分一刑期後就判監10個月，其中5個月與暴動罪刑期分期執行。