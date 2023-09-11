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李家超讚暴雨後各界伸出援手　稱香港有潛力成國際慈善中心 (15:54)

上周四晚起的極端暴雨造成多區水浸及山泥傾瀉。特首李家超今早於馬會香港國際慈善論壇上說，本港上周遭受史無前例的暴雨，讚揚有不少義工、社區領䄂、公務員、關愛隊及不同非政府組織伸出援手，協助清理及幫助有需要市民，令他深受感動。他又說，香港有潛力成為國際上主要慈善中心，認為社會各界的同情心及慷慨亦有助推動香港發展成慈善中心。

李家超說，香港有決心於推動慈善事業中扮演重要角色，並在香港及其他地區發揮作用，希望為每個人創造一個更公平的社會。他提到，世界正面對氣候變化至扶貧等不同議題，慈善事業是應對這些挑戰的重要工具，而香港可以作為國際社會溝通的場所，讓跨界別合作、鼓勵公私營企業協作。他又稱，香港擁有世界一流的金融服務業，為慈善家提供專業服務、工具和資源，而申請慈善免稅資格亦較以往容易，並可為家族辦公室提供稅務優惠。

馬會撥款50億元成立「公益慈善研究院」

馬會則宣布成立「公益慈善研究院」，將撥款50億元作為初始基金。研究院將為業界領袖、公益慈善家等建立平台，交流及學習公益慈善領域的經驗；亦會與大學、基金會等合作開展研究。

馬會表示，研究院集「智慧、善款、行動」於一身，期望貢獻中國以至全亞洲的公益慈善事業，工作包括與其他機構合作，整合並傳揚有關公益慈善領域的知識，亦會協助提升公益慈善和非牟利機構人員的技巧和能力。

馬會主席利子厚表示，期望透過成立公益慈善研究院，提供可靠的公益慈善知識、涵蓋不同界別的知識基礎和發展指標，以加強香港、全國、亞洲，甚至其他地區慈善業界的專業化。特首李家超則說，相信研究院將有助香港特區政府推動香港成為領先國際的慈善中心。

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