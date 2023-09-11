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星火同盟成員被控涉洗黑錢　控方稱被告銀行戶口錄可疑大額交易 (14:43)

警方於2019年12月拘捕支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」4名成員，包括一名當時未成年的專上學生。該男學生被指以銀行戶口清洗逾64萬元黑錢，涉案5萬元懷疑來自星火同盟的眾籌戶口，案件今（11日）於區域法院開審。控方指稱，男生將銀行戶口用作暫存款項（temporary deposit），戶口錄得的大額交易與其身分不相稱。

被告余昕鈺被控洗黑錢罪，他案發時17至18歲，為香港理工大學轄下香港專上學院學生。控方開案陳辭指，被告於2016年開設涉案的匯豐銀行戶口，其後近兩年的戶口存款總額為9.8萬元，惟在控罪發生的2019年6月至12月之間，存款額增至逾63.8萬元。

控方表示，當時有14筆合共38.5萬元的款項，透過現金存入被告的戶口，閉路電視拍到身分不詳的女子存入其中34萬元。此外，共有13.4萬元以轉帳方式存入戶口，當中5萬元來自從事家居清潔的「全盛服務管理有限公司」（又稱百合薈），公司董事為男子王慕雄；另有5萬元來自女子雷凱貽報稱用作支薪的帳戶。王慕雄持有的帳戶，亦曾以支票將12萬元存入被告戶口。

控方稱被告收款後，先後提取合共49萬元的53筆現金，並向其他帳戶轉帳逾18萬元，包括向譯音姓韓的人存入逾兩萬元。控方表示，被告戶口超過一半存款在2019年10月至12月間被提取，例如有12筆大額款項存入不久就被取走。被告亦以戶口支付個人支出，包括在便利店和服裝店付款。

控方表示，被告曾和父親領取綜援，後來申領學資處的助學金；除了一筆450元的薪金收入，他沒有任何報稅記錄，其戶口大額交易和財務狀况不相稱。

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