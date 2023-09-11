涉遺棄雙非男童認虐兒　內地女子判緩刑　案情指有人教唆被告「做場戲」 (13:41)

辯方求情時透露，報稱瑜伽導師的被告C.J.J.（37歲）在內地江西月入8000元，患有高血壓，育有12歲的男童X和另一名9歲兒子。X在8月21日回內地，交由奶奶照顧及已獲安排上學。辯方又指被告所託非人，深感後悔。

被告承認的案情指，希望X在香港讀書，故在香港誕下X。一家本來打算搬到深圳，讓X來港讀書，但因X父的工作問題而作罷，被告後來與X父離婚，獨自養育兩子。被告今年3月經朋友結識男子Steven以安排X來港，對方指被告或需「做場戲」，建議遺棄X在保良局的院舍，保良局會安排X就學。被告另向Steven支付1.7萬人民幣，作為協助找學校、更換身份證和回鄉證的報酬。

今年7月17日，被告帶X來港並與Steven見面，被告與Steven商討後，告知X他們會到醫院，屆時X要向警察稱母親失蹤，然後X便會被帶到保良局，被告則會申請旅遊簽證，每天探望X，Steven亦會照顧X。7月21日，X因腹瀉被送到廣華醫院，被告和Steven在X候診期間離開。閉路電視拍攝到被告和一名不知名男子在當天早上6時許遺下X離開醫院，被告在同日離港。被告翌日到深圳辦理簽證時，Steven經微信指事情鬧大了，請被告刪去兩人的通訊，被告照做後發現Steven在微信封鎖了她。