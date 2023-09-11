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林世雄稱會檢討今次黑雨應對工作　指黃大仙站水浸「事出突然」未及設擋水板 (11:36)

世紀暴雨及山泥傾瀉等災害導致多處交通受阻，運輸及物流局長林世雄今早（11日）在新城電台表示，除早前受巨石塌下影響的筲箕灣耀興道外，所有道路基本已重新開放，將檢討今次暴雨的應對工作，亦包括檢視基建等方面，強調政府將會做好準備工作，應對未來或再出現的類似天氣情况。

至於耀興道何時能修復完畢，林世雄在港台節目《千禧年代》表示，暫未能確定修復所需時間，指耀興道山泥傾瀉程度嚴重，塌下路面的面積大，垂直高度亦達100米，強調正制定可行的施工方案，強調會盡快修復。

林亦提及，石澳道已在前日（9日）重開一條行車線，讓輕型車經過，至昨日凌晨6時，輕型車、貨車、小巴及單層巴士可經過有關道路，又說石澳道其中一條線發生路陷，情况複雜，需時間修復，稱在前晚重開一條行車線是部門及承建商「通宵達旦」的成果。

林世雄亦表示，個別受影響的道路少數行車線需封閉復修，最低限度會開放一條行車線予公眾使用，而赤柱、石澳維修工作仍在持續，如要處理碎石等，需一段時間善後，出現路陷的石澳道則料要較長時間維修。

黃大仙站水浸待完成調查後研罰款否

被問到上周暴雨期間港鐵黃大仙站災情嚴重，鐵路服務一度嚴重受阻，是否需按現行機制罰款。林世雄表示，若港鐵服務延誤31分鐘以上，且事件屬港鐵可控制範圍內便需透過票價回贈罰款，至於今次雨災，則待完成事故調查後，再與港鐵溝通。

林續稱，一般而言港鐵出入站設計較地面高兩三級，預防水浸，並指黑雨當日港鐵已嘗試安裝擋水板，但事出突然，雨水快速湧入站內，相信港鐵會總結經驗，以應對未來可能出現的惡劣天氣。

另外，林世雄表示，文錦渡口岸重開時間則需再與內地部門了解。

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