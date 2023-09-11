屋宇署證紅山半島多個豪宅有僭建 申手令進入屋宇檢查 (00:19)

屋宇署指，該署正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。此外，該署亦會聯同土力工程處調查上述屋宇進行的僭建工程是否與是次山泥傾瀉有關。

至於紅山半島的其他屋宇若發現僭建物的情況，該署說會根據現行執法政策，「以風險為本原則，按序處理」。

屋宇署指昨日（10日）再聯同土力工程處人員到現場視察，發現第70號屋的最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，另外於該樓層後面有一個5米乘6米僭建地庫，但整體樓宇結構沒有明顯危險，而經土力工程處評估後，近政府斜坡的擋土牆亦沒有明顯危險，故70號屋不用即時圍封。唯有關戶主需繼續按屋宇署人員指示暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池，以策安全。

該署人員發現第72號屋在最低一層平台，近政府斜坡位置，僭建一層約17米乘9米地庫，並非法拆除部分靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶，指該些僭建物對整體樓宇結構安全構成高度風險，故72號屋仍須臨時被圍。屋宇署指，發現在第72號屋對出政府斜坡上有一個非法新建水池，但由於難以近距離視察，未能確定該水池結構是否連接被非法破壞的擋土牆，該署人員需再作安排，以進一步視察及評估該構築物對第72號屋的影響。