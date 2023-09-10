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2023年9月10日星期日
教大迎新營性侵事件 28歲男子被控非禮及窺淫三項罪 昨日已提堂
(23:44)
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香港教育大學早前爆出迎新營（Ocamp）性侵事件，警方上周三拘捕一名28歲男子。他已被暫控兩項「非禮」及一項「窺淫」罪，案件已於昨早（9日）在屯門裁判法院提堂。
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