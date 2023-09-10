甯漢豪：初步觀察紅山半島72號獨立屋疑僭建　強調修復斜坡後必定展開執管 (17:42)

甯漢豪表示，有關斜坡屬政府土地，地政總署現正安排承建商進行復修工程，首階段會以噴石屎方式，以穩固斜坡，希望在未來幾日盡快完成。對於平日當局是否難以巡查有關地方，她說政府會以風險為本，巡查違法佔用政府土地或私人地方僭建，強調此舉能更有效及集中資源。

甯漢豪又指，截至今日中午，土力工程處共接到75宗山泥傾瀉報告，當中54宗已經完成檢視，並已建議有關部門需要採取的跟進工程，亦有6宗涉及需要疏散民居，其中一宗較大型是茶果嶺村，昨已解封；另外有5宗個案涉及較低矮的構築物，包括紅山半島等，合共要撤離約20多人，當局會繼續監視有關斜坡，在安全情况下才解封。

甯漢豪：山泥傾瀉及水浸情況可控反映政府「有一定底氣」

甯漢豪指，當局面對500年一次發生的大雨，無論在應對山泥傾瀉及水浸，暫時屬可控情况，相信反映了政府在這方面「有一定底氣」。甯指，渠務署去年已開始研究渠務系統安排，如何應對未來的極端天氣，期望明年下旬完成有關工作，強調屬「超前」部署，又稱本港水浸黑點已從以往120多個減至4個。