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陳國基：本港整體回復基本運作　明天上班上學應無問題 (16:50)

政府召開聯合記者會，交代暴雨後的善後工作。政務司長陳國基表示，政府各部門正全速進行各方面的應急工作，在各方面的協助下，本港整體回復基本正常運作，相信明日上班上學應該沒有問題，而部分學校因為善後工作等問題，或未能恢復面授課堂，教育局會作替代安排，並繼續與學校緊密溝通及作出支援。

陳國基指，暴雨對不同地區帶來影響，部分維修及善後需時，而天文台預測今晚及明日持續下雨，政府會保持高度警戒，按緩急輕重，盡力令社會回復正常運作。他表示，路政署已完成清理基本交通幹道及巴士必經路線，除了個別巴士路線要縮短服務外，所有日間路線已回復正運作。

他指，土力工程處的緊急服務控制中心，會與緊急部門處理山泥傾瀉，而水浸個案基本上已經處理，食環署會清理水浸黑點，包括盡快清除街道垃圾等。至於發展局則會全面巡查及識別有潛在風險的斜坡、樹木及樓宇等，希望保障公眾安全；渠務處已經處理水浸個案，解封受影響地方，會繼續巡查確保排水系統運作正常。他指, 暴雨善後工作分秒必爭，會繼續以民為先，急民所急,令社會全面正常運作

運輸及房屋局長林世雄指，路政署與有關部門已清理80條因水浸、路陷等被阻塞的道路，目前仍有6處道路未重開，位處跑馬地、赤柱、山頂、紅磡、柴灣，至於港鐵服務，除了黃大仙站其中一個出入口需要繼續暫停外，其餘都恢復正常運作。

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