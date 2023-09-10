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調查：6成50歲以上人沒接種肺鏈疫苗　專家：促資助長者接種新疫苗 (14:49)

衛生防護中心最新數據顯示，本港今年5月至7月肺炎鏈球菌感染個案顯著增加，重返新冠疫情前水平。香港理工大學護理學院調查發現，有約6成受訪者未曾接種肺鏈疫苗。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授、衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會委員孔繁毅在記者會透露，衞生防護中心科學委員會將於1個月內開會討論外國兩款新型肺鏈疫苗，冀均可獲准資助本港長者接種。

調查在今年6月至8月進行，訪問了2014名年滿50歲港人，未曾接種肺鏈疫苗的受訪者中，有61%不知道有肺鏈疫苗，另外21%及19%的人稱沒有足夠疫苗資訊及不知道政府有否資助接種。調查亦發現，分別近半年受訪者不知道肺鏈疫苗接種地點，及年滿65歲長者可獲資助接種；另有83%受訪者稱如只需接種一劑肺鏈疫苗，可增強接種意欲。

現時本港疫苗接種資助計劃提供13價及23價肺鏈疫苗。孔繁毅稱，外國新研發15價及20價疫苗已獲批在港註冊，兩款疫苗均較現有13價疫苗的肺鏈血清型覆蓋面更闊，並較23價疫苗有更強保護，建議政府購入資助長者接種。他補充，20價疫苗只需打一針，15價則要打兩針，但對本港常見的肺鏈血清3型有更強保護。他表示，肺鏈感染常於流感高峰後出現，因流感病毒破壞病人呼吸道黏膜、令免疫力減弱，較易併發肺鏈感染下呼吸道。

香港藥劑專科學院院長鄭綺雯稱，本港年滿65歲長者須同時有高危因素或須居住院舍等方可免費接種肺鏈疫苗，否則只可獲資助接種，形容門檻複雜難明，促請政府劃一全額資助年滿65歲長者免費接種，與外國做法看齊。

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