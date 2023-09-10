市建局：「煥然懿居第三座」試行升級版樓宇保養手冊　冀年底前推範本供業界參考 (10:54)

韋志成在網誌表示，業主在籌組樓宇復修工程普遍面對「三缺」的困難，包括缺乏維修工程的組織能力和財政儲備，亦缺乏有關工程的專業知識。針對工程的專業知識，市建局團隊整合過往在推動樓宇復修的經驗，在大約三年前開始，於自行發展項目煥然懿居第一及第二座，制定較整全的保養手冊，包括整合各項公用設施的保養資料、需要定期檢查的工程項目等，並在此基礎之上，進一步制定「升級版」的保養手冊。

他表示，「升級版」的保養手冊涵蓋三大特色，包括詳列非日常維修保養工程項目檢驗和維修方法、列明公用設施使用壽命年期、委聘認可人士確認保養手冊資料準確無誤，「煥然懿居第三座」公契將列明，大廈物業管理公司須切實執行這份手冊，大廈的業主立案法團需負責監察物業管理公司具體執行的情況。

韋志成說，將總結「煥然懿居第三座」在試行「預防性維修」的經驗，並與政府和業界分享，首項工作是將手冊內容編製成一套樓宇保養手冊範本，最快在今年年底前推出，以廣泛收集業界意見，持續優化範本內容並加強推廣。