調查指7成安老院舍申外勞被拒　勞福局認有銜接問題 (18:30)

香港安老服務協會上月底進行問卷調查，約100間院舍回應，近7成受訪院舍均遇到申請被拒。受訪院舍合共申請輸入外勞約500名，但獲審批的只得約90名，即不足2成。

協會推算，整個私院業界未來數月將出現外勞人手不足，平均每間私院出現2至3名外勞人手空缺，憂影響服務質素，希望社署放寬門檻，盡快審批外勞申請。

勞工及福利局副局長何啟明出席第六屆安老服務傑出員工選舉頒獎禮時承認，因計劃的配額有上限，變相出現銜接上問題，當局會與業界溝通，以公平原則，便利到現在有配額的院舍，令配額轉換更順暢，早日解決問題。

行政會議成員林正財亦指，明白業界擔心人手問題，今次特別計劃是因加多了名額，亦與平日補充勞工計劃不同，可能需要一些時間銜接，相信社署及相關部門已理解情况，會令銜接做得更好。

香港安老服務協會主席陳志育今日出席頒獎禮時指出，期望政府加強與業界的溝通，增加本地安老服務培訓的支援，以及改善護理員的薪酬：「我們要提升行業專業化，建立行業的正面形象，吸引本地人，特別是年輕人入行。」