明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方拘5男涉以預付卡清洗1.05億　兩公司3年購4萬張預付卡 (17:05)

警方近日拘捕5人，涉嫌在2020至2023年間利用8間本地公司以預付卡（Prepaid Card）清洗1.05億港元黑錢，其中兩公司在2021年9月至2023年8月間，購入價值超過2千萬港元，即4萬張預付卡。

油尖警區刑事總督察謝子峰表示，儲值支付工具（SVF）包括扣帳卡（Debit Card）、預付卡（Prepaid Card） 、八達通、Alipay等，今次行動發現有犯罪集團將不明來歷資金存入一次性預付卡，再進行洗黑錢。

油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺表示，警方今年8月在尖沙嘴一間電子產品店外拘捕一名59歲本地男子，在其身上檢獲300張一次性預付卡及200張剛剛購買的Apple iTunes禮品卡。警方經調查後發現共有8間本地公司，在相若時間同樣利用預付卡洗黑錢，在周四（7日）以「串謀洗黑錢」拘捕4名本地男子（42至59歲），分別為涉案公司持有人及董事，檢獲公司電腦、電話、單據、銀行文件、銀行卡、預付卡及現金等。

警方表示，最先被捕的男子受聘於兩間紅酒貿易公司，兩公司在2021年9月至2023年8月間，購入價值超過2千萬港元，即4萬張預付卡，再在便利店及超級市場購買同等價值的Apple iTunes禮品卡，聲稱轉售以套現現金。警方發現公司生意額及購買預付卡的資金差天共地，貨源及貨款來歷不明，即以貿易形式洗黑錢。集團先用不明來歷資金去購買貨品，再以低於市場價格去賣予零售商，盡快清洗不明來歷資金，再用資金買預付卡。集團及後再以跑腿購買保值或容易變賣貨品，如Apple iTunes禮品卡，或過往案件中的電子產品、貴金屬等。

另外4間公司則疑為無牌「金錢服務經營者」，俗稱「地下錢莊」，4公司在上述期間處理多間日本註冊公司及銀行戶口，將不明來歷資金流入香港空殼公司及銀行戶口，進行多重「洗錢」，再存入預付卡內，預付卡再寄返去日本當地消費。警方形容手法為「U型洗錢模式」，將資金由外地經香港清洗，再轉回原地。餘下兩間涉案公司則屬空殼公司，在港沒有運作或報稅紀錄，被捕人本身有正常受薪工作，惟開設空殼公司，處理大量不明來歷資金。

油尖警區刑事總督察謝子峰指，部分犯罪集團會利用跑腿將存有來歷不明資金的預付卡消費，跑腿亦會干犯洗黑錢罪，並呼籲市民勿借用銀行帳戶予他人，而商戶如發現有人消費模式古怪，有責任向執法機構舉報。

相關字詞﹕洗黑錢

上 / 下一篇新聞