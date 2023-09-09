警方拘5男涉以預付卡清洗1.05億　兩公司3年購4萬張預付卡 (17:05)

油尖警區刑事總督察謝子峰表示，儲值支付工具（SVF）包括扣帳卡（Debit Card）、預付卡（Prepaid Card） 、八達通、Alipay等，今次行動發現有犯罪集團將不明來歷資金存入一次性預付卡，再進行洗黑錢。

油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺表示，警方今年8月在尖沙嘴一間電子產品店外拘捕一名59歲本地男子，在其身上檢獲300張一次性預付卡及200張剛剛購買的Apple iTunes禮品卡。警方經調查後發現共有8間本地公司，在相若時間同樣利用預付卡洗黑錢，在周四（7日）以「串謀洗黑錢」拘捕4名本地男子（42至59歲），分別為涉案公司持有人及董事，檢獲公司電腦、電話、單據、銀行文件、銀行卡、預付卡及現金等。

警方表示，最先被捕的男子受聘於兩間紅酒貿易公司，兩公司在2021年9月至2023年8月間，購入價值超過2千萬港元，即4萬張預付卡，再在便利店及超級市場購買同等價值的Apple iTunes禮品卡，聲稱轉售以套現現金。警方發現公司生意額及購買預付卡的資金差天共地，貨源及貨款來歷不明，即以貿易形式洗黑錢。集團先用不明來歷資金去購買貨品，再以低於市場價格去賣予零售商，盡快清洗不明來歷資金，再用資金買預付卡。集團及後再以跑腿購買保值或容易變賣貨品，如Apple iTunes禮品卡，或過往案件中的電子產品、貴金屬等。

另外4間公司則疑為無牌「金錢服務經營者」，俗稱「地下錢莊」，4公司在上述期間處理多間日本註冊公司及銀行戶口，將不明來歷資金流入香港空殼公司及銀行戶口，進行多重「洗錢」，再存入預付卡內，預付卡再寄返去日本當地消費。警方形容手法為「U型洗錢模式」，將資金由外地經香港清洗，再轉回原地。餘下兩間涉案公司則屬空殼公司，在港沒有運作或報稅紀錄，被捕人本身有正常受薪工作，惟開設空殼公司，處理大量不明來歷資金。

油尖警區刑事總督察謝子峰指，部分犯罪集團會利用跑腿將存有來歷不明資金的預付卡消費，跑腿亦會干犯洗黑錢罪，並呼籲市民勿借用銀行帳戶予他人，而商戶如發現有人消費模式古怪，有責任向執法機構舉報。