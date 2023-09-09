「全政府動員」250人暴雨善後　李家超麥美娟到粉嶺視察　公務員助清塌樹通路 (13:36)

李家超在社交平台發帖提及，政府人員在馬尾下村清理村內受塌樹阻塞的通道，政務司長陳國基亦在社交平台提及，有公務員前往北區羅湖道，協助清理路上水窪和泥濘，亦協助疏通打鼓嶺羅湖村受水浸和山泥傾瀉影響的道路。

李家超表示，政府各部門正馬不停蹄進行善後工作，公務員會為居民提供一切所需協助，務求讓市民盡快回復正常生活，並對動員工作表示肯定及感謝。

楊何蓓茵料今次動員人力超「蘇拉」 麥美娟指緊急救援基金會彈性審批

公務員事務局長楊何蓓茵今出席商台節目《政經星期六》表示，相信今次動員的人力會比處理超強颱風「蘇拉」時更多，又指善後屬救援和工程部門的責任，其他部門會負責細微工作，包括協助還原安老院等，並補充各區民政事務處的人手。

她亦表示，早前制訂公務員總動員更表，設有三更輪替，並於今年2月做過演練；而經過上次蘇拉的總動員行動後，大家期望政府能夠更快，令城市盡快恢復秩序，其他未有出動的部門人員亦會從中學習。

麥美娟在視察聯和墟臨時庇護中心後表示，聯和噓庇護中心最高峰時有逾220人，有人衣衫盡濕，亦有小朋友無鞋著，政府人員昨日已盡快提供衣物鞋襪、食物等支援，並考慮到適逢開學，不少家庭遇到校服、課本受影響的情况，已登記受影響家庭，將提供緊急的援助。

麥亦表示，現時緊急救援基金會審批需經5個政府部門，和發展局及勞福局商議後決定加派人手並彈性處理申請，希望協助受影響的市民重建家園，亦對部分地區熱心人士即時撥出善款表示感謝。