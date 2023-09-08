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政府：午夜12時結束「極端情況」 (22:08)

政府發言人表示，政務司長陳國基經審視最新的天氣、交通及路面情況後，認為天氣已趨緩和、交通已陸續恢復和道路情況已大有改善，決定於午夜12時結束「極端情況」，但廣大市民仍要保持高度警覺，避免接近有山泥傾瀉風險等危險地方。

截至今晚7時30分，民政事務總署為有需要人士開放共15個臨時庇護中心，共有335人入住，會繼續向相關受影響人士提供適切援助。截至今晚8時正，渠務署確認60宗水浸個案。當中59宗經處理後水浸情况消除，受影響地方已解封，餘下一宗正全力跟進，爭取明日完成。

土木工程拓展署收到39宗山泥傾瀉報告，已完成檢查17宗山泥傾瀉事故，並建議路政署、地政總署等斜坡維修部門進行所需斜坡緊急工程。醫院管理局表示，截至今晚8時15分，共144名市民，年齡介乎8歲至94歲，在極端情況期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

教育局至今接獲20多宗校舍設施損毀報告，包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞，個別校舍損毁嚴重。教育局正積極協助學校進行緊急維修，透過緊急修葺機制，向受影響的資助學校提供支援。局方指，學校可按校本情況決定明日（9日）和星期一（11日）是否繼續暫停面授課堂及校園活動，並須盡快通知所有家長及學生。

康樂及文化事務署今日（8日）宣布，由於需要清理極端天氣後的雜物和檢視損毀情況，明日（9日）所有刊憲泳灘暫停開放，直至另行通告。

醫院管理局宣布，轄下的普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，在極端情況取消後將會恢復正常服務，病人可按照已預約的診症時間就診。至於在極端情況生效期間未能應診的病人，請重新預約診症時間。醫管局會加強人手及增加診症名額，盡快為受影響的病人重新安排診症。

醫管局發現筲箕灣賽馬會普通科門診診所附近的行人路嚴重損毁，影響病人安全而需要暫停服務。醫管局會安排已預約明日（9日）在該診所覆診的病人，改往西灣河普通科門診診所覆診。醫管局已聯絡相關部門搶修路面，希望盡快恢復服務。

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