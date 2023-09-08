港大防自殺研究中心料去年自殺率升近2成　青少年自殺率創新高 (18:25)

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，2022年的自殺率升幅顯著，相信受到新冠病毒第五波疫情影響，包括院舍長者自殺個案增加，學生的生活亦受到影響，但表示相信隨著社會復常，自殺率亦將趨於「穩定」。

中心指出，低學歷有較高的自殺風險，相對於高教育程度，2022年初中或以下學歷的相對自殺風險高4.37倍，另失業人士的自殺風險比就業人士高15.5倍，低工資和低技能工作者的自殺風險則比輔助專業人員高4.93倍。「生命熱線」執行總監吳志崑先生說，組織每月平均接聽超過一萬個來電，而青少年來電中有16%面對就業及經濟困難 (包括失業)，值得關注。

「生命熱線」今年首8個月共接獲逾8.2萬個來電，當中涉精神健康的來電佔27%，涉婚姻及戀愛關係的則佔29%，「生命熱線」高級程序策劃經理余利安表示，觀察到自2020年開始，涉精神健康的來電佔比上升顯著，由原本的一成多升至如今的近三成。

中心及「生命熱線」就促進本港年輕人精神健康，提出四個倡議，包括建議政府為低學歷人士提供更多進修機會、培訓服務等支援，並加強監管放債人並推行公眾教育；呼籲企業履行環境、社會和管治責任，為精神病患者、精神病康復人士及特殊教育需要人士提供更多工作機會，考慮降低學歷、技能等門檻，同時建立平等共同環境，制定反歧視政策等；已建議教育局重視非學術成就，學校亦應加強學生對精神健康的認識。