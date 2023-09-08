港大防自殺研究中心料去年自殺率升近2成　青少年自殺率創新高 (18:25)

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線公布香港最新自殺數據，根據死因裁判法庭提供的數據，指本港自殺率自2020年起呈上升趨勢，中心估計2022年自殺率將較上年增17.9%，增至14.5，即每10萬人就有14.5人自殺，指數字升高與第五波疫情有關；另外2022年，15至24歲的青少年自殺率創歷史新高，當中低學歷與失業人士的自殺風險最為突出。
香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，2022年的自殺率升幅顯著，相信受到新冠病毒第五波疫情影響，包括院舍長者自殺個案增加，學生的生活亦受到影響，但表示相信隨著社會復常，自殺率亦將趨於「穩定」。
中心指出，低學歷有較高的自殺風險，相對於高教育程度，2022年初中或以下學歷的相對自殺風險高4.37倍，另失業人士的自殺風險比就業人士高15.5倍，低工資和低技能工作者的自殺風險則比輔助專業人員高4.93倍。「生命熱線」執行總監吳志崑先生說，組織每月平均接聽超過一萬個來電，而青少年來電中有16%面對就業及經濟困難 (包括失業)，值得關注。
「生命熱線」今年首8個月共接獲逾8.2萬個來電，當中涉精神健康的來電佔27%，涉婚姻及戀愛關係的則佔29%，「生命熱線」高級程序策劃經理余利安表示，觀察到自2020年開始，涉精神健康的來電佔比上升顯著，由原本的一成多升至如今的近三成。
中心及「生命熱線」就促進本港年輕人精神健康，提出四個倡議，包括建議政府為低學歷人士提供更多進修機會、培訓服務等支援，並加強監管放債人並推行公眾教育；呼籲企業履行環境、社會和管治責任，為精神病患者、精神病康復人士及特殊教育需要人士提供更多工作機會，考慮降低學歷、技能等門檻，同時建立平等共同環境，制定反歧視政策等；已建議教育局重視非學術成就，學校亦應加強學生對精神健康的認識。