黑雨︳李家超到耀東邨視察山泥傾瀉　稱會檢視發放預警工作 (19:10)

李家超視察後會見傳媒時表示，指今次暴雨帶來的影響是百年一遇，24小時下了全年的四分一雨量，政府會總結今次經驗，在發放資訊方面有檢討空間，但認為並非發放渠道的問題，會總結經驗，多從安全系數、市民準備角度去思考，發放更多預警資訊，令市民掌握得更好。他說，政府各部門一直全情投入、想盡方法應對，當情況某程度受控就出來了解情況，強調做好危急工作是首要任務。

被問到為何政府未有使用「緊急警示系統」，李家超回應指，相信天文台發出黑色暴雨警告信號後，市民一直在留意相關資訊，又說政府一直發放資訊，認為當時使用的發放渠道已足夠。他又說，政府首次使用系統時，市民反應有差異，政府的目標是採用最能讓市民接收訊息的渠道，之後會檢討如何發放更多資訊。

至於耀興道對開山泥傾瀉處理方面，李家超說，當局現時將有可能產生危險的部分與市民分隔，現時對居民未有即時危險，在情況合適時就會處理。林世雄補充指，當天氣穩定後，會派人清理斜坡碎石及作穩固。

工程人員料日內難完全清理路面

本報記者今早8時許到場視察，現場大量山泥、石頭從山坡墜下，有碎石滾至50米外，最大一塊墮下的石頭目測約近兩層樓高，山邊續有泥水沖下，儼如小型瀑布。直至下午3時許，現場情況仍然一片狼籍，惟山邊泥水有減弱的跡象。

記者今午向現場工程人員查詢，獲告知由於山泥傾瀉情況較嚴重，人員目前未敢截停泥水，因山坡泥塊較鬆軟，憂雨勢若日內增大或持續，將會進一步令碎石或石頭滾落。該人員預計，日內難以完全清理路面情況。此外，耀東邨內的籃球場亦受山泥傾瀉影響，球場亦水浸。