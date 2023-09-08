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黑雨｜鄧炳強：深圳排洪前45分鐘通報香港　多區水浸與排洪無關 (15:57)

天文台下午3時40分改發黃色暴雨警告，黑色暴雨警告維持了超過15小時，造成本港多處嚴重水浸，而政府於昨晚（7日）11時44分發出新聞稿，公佈深圳水庫將於16分鐘後排洪。保安局長鄧炳強指，市民可能擔心排洪導致香港水浸，但深圳排洪對深圳及香港的市民都是安全保障，香港相關的河道未有因為排洪而上升至海堤水平，多個地區水浸似乎與深圳排洪沒有關係。

鄧炳強：政府工作不單止是發出新聞稿

另外，鄧炳強於政府聯合記者會上指，按現時的通報機制，深圳當局會盡可能在排洪3小時前發出通知，但今次雨勢來得急，可預測性低，警務處是在排洪前45分鐘，接獲深圳當局通知，隨即通知各部門採取適當的戒備及撤離措施，包括通知有可能受影響的市民，並於11時44分發出新聞稿通知所有市民，強調政府的工作不單止是發出新聞稿，而是首先協助實際受影響的市民，同時以新聞稿補充資訊予廣大市民。

署理渠務署署長徐仕基則表示，渠務署昨晚11時收到警務處通知深圳排洪的相關信息，而排洪後深圳河水位未見泛濫，因此本港多處出現水浸與排洪無關，他表示，新界北部部分地區水浸原因是因為特大暴雨。

他指，截止中午，署方共收到60宗關於水浸的報告，有13宗仍在處理，而水浸是由於降雨強度大大超過排水系統的排洪能力，持續大雨導致排水系統未能及時排走洪水，且部分樹枝、泥沙、樹葉等雜物造成排水渠堵塞。

各部門接獲多宗水浸相關求助報告

路政署署長陳派明指，全港各區的持續特大暴雨，降雨量超出道路排水系統的設計容量，導致部分道路出現嚴重水浸。截至今天下午2時，路政署共收到涉及接近70條道路的突發事故，包括水浸、路陷或斜坡、山泥傾瀉，承建商正進行緊急修復工程，個別路段如柴灣道迴旋處、耀興街、山頂和南區的部分道路，需要較長時間復修。

土力工程處表示，截至中午共錄得20宗山泥傾瀉事故，當中6宗已處理，署方已派員到受影響較大的地區檢查。消防處則接獲343宗求助，其中香港仔、黃竹坑、跑馬地、大埔、上水及元朗等地受災較嚴重。民政事務總署，截至今午12時30分，各區總共安排15間臨時庇護中心，共325人入住、當中233人於北區庇護中心。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 黑色暴雨警告

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