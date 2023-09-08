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黑雨︳被質疑未有及早公布　陳國基：暴雨可預期性低　稱不能一刀切宣布停工 (15:47)

政府宣布「極端情況」維持到至少午夜12時，政府被指未有及早通知市民做好準備。政務司長陳國基稱，政府當然想盡快向市民公布暴雨情況，但強調今次暴雨與颱風不一樣，可預期性很低，很難準確掌握暴雨降落範圍及廣泛程度。被問到為何未有使用緊急警示系統通知全港市民，陳國基指，天文台已在不同時段發出暴雨警示，認為市民應該清楚知道天氣及水浸情況。

今早有不少市民在極端情況下仍要上班，有市民不滿政府未有公布停工安排，被問到再遇「極端情況」會否宣布全港停工，陳國基說，部分必要工種，如醫院、安老院舍職員等在極端天氣下仍要上班，政府不能一刀切宣布全港停工，又說目前勞工處有多年來行之有效的指引。政府於今晨5時發出的新聞稿指，「呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排」，陳國基指使用「參考」等同於與八號風球下工作安排一致。

特首李家超昨日凌晨1時許於社交平台發文提醒多區嚴重水浸，至今日中午再指政府正全力應對，被問到為何期間未有任何官員向市民交代暴雨情況，陳國基回應稱，今次暴雨情況屬500年難得一遇，香港從未試過有關情況，強調政府已全晚不停應對，行政長官亦持續給予指示，政府由昨晚凌晨至今早發出4次新聞稿提醒市民暴雨下安排，稱安排妥當後，已立刻召開記者會向市民交代情況。

至於日後公布「極端情況」的標準，陳國基稱定義很闊，舉例指當香港出現影響大面積的問題，如交通受阻、電力問題，而影響市民上班上學，當局便會公布「極端情況」。他指，現時要進行補救及善後工作，直至市民出入、市面交通大致回復正常，就會宣布取消「極端情況」。

記者會完結時，被問到司長、局長、政府各部門會否就事件致歉，眾人未有回應就離開。

相關字詞﹕編輯推介 黑雨 陳國基

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