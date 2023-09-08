黑雨｜張欣宇斥港鐵漠視員工安危　民主黨批政府信息混亂 (12:57)

張欣宇稱，有港鐵前線員工昨凌晨約2時告知他，港鐵管理層要求前線員工趕往黃大仙站協助清理站內積水，情緒近崩潰。張形容港鐵有關要求「毫無邏輯」，指當時仍然是雨勢最為惡劣之時，雨水源源不絕由室外湧入，基本無法清走雨水，「今日見到如此畫面如此做法，實在令人失望甚至憤怒！」。

張亦轉載顯示頭戴印有港鐵標誌安全帽的工人在水浸的隧道工作的相片，稱昨晚收到前線員工的投訴後，已即時聯絡港鐵高層要求介入並得到相關承諾，會跟進相關事件。他亦對昨晚果斷決定觀塘線停駛的前線車務控制人員表達敬意及感謝，稱若不及時停運和清客，恐出現列車被困隧道，會產生嚴重後果。

港鐵：進行有關維修工作前已做好隔電措施

港鐵就工作人員在水浸隧道內工作網上圖片回應指，據初步了解，為保障安全，在進行有關維修工作前，所屬路段已做好隔電措施。工程進行期間，港鐵相關人員一直密切監察有關情況，並與前線維修人員保持緊密溝通，在確保安全的情況下進行有關工作。港鐵又指，衷心感謝一眾員工緊守崗位，讓鐵路服務得以運作，目前仍有大量相關的善後處理工作在進行，公司團隊會上下一心，以維持和盡快恢復列車服務。

民主黨批政府漠視市民面對的危險

另外，政府清晨宣布全港停課，並呼籲僱主採取彈性工作安排。民主黨副主席莫建成批評，政府在凌晨已知悉多項交通工具暫停服務或服務受阻，多處水浸，仍漠視市民實際面對的危險及困境，發出模糊不清的指引及訊息，認為政府應在凌晨清楚宣布全港停工，以減少社會混亂情况。

莫建成指，市民對「極端情况」下是否需要上班未有共識，而有關「極端情況」的工作規定亦只是指引而不是法例，僱主若不遵守有關指引亦無法律責任，認為政府凌晨發出的新聞公告用字「呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排」令不少僱員感到無所適從，擔心僱主不接受所謂呼籲，繼續要求員工上班，指今次政府訊息混亂導致不少市民在暴雨下狼狽上班。