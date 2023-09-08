黑雨｜多區水浸嚴重　黃大仙中心北館地下被水淹沒【多圖】 (11:41)

今晨（8日）6時許，有市民在黃大仙站對開龍翔道候車上班。從事文職錢女士表示，出門前沒留意新聞，「唔知（黑雨）就落咗嚟」，欲尋找小巴或的士返回觀塘辦公室，惟「截咗幾個字都截唔到」，「等到的士就等，等唔到就等van，唔得就惟有飲茶等巴士公司開，有九巴先至返工囉」。

錢女士受訪期間，有的士駛至，她與多名候車市民隨即上前。她說司機收80元一位往觀塘，惟最終沒上車。

在任職通宵保安的張先生批評政府反應慢，「明知黑雨，交通一啲都處理唔到」、「唔係個個黑雨唔駛返工嘛」。他說目前黃大仙「地鐵又無、巴士又無」，最壞打算是由黃大仙步行至九龍塘站，嘗試乘東鐵返回大埔住所，「唔係點呀」。

至今早6時許所見，黃大仙近新光中心一段龍翔道仍有積水，路面遺下大量淤泥及雜物。鄰近一間茶餐廳稱水浸最嚴重時及腰，有食物被浸，店內的檸檬、蛋表面均有淤泥，負責人對如常營業不感樂觀。

該段龍翔道今凌晨時分猶如澤國，多輛車被困水中，有私家車入水，水深接近司機座位高度，司機被迫下車，他形容私家車已在水上飄，曾飄開近30米。