黑雨警告生效　港鐵九巴服務受阻　多項公共服務暫停 (09:10)

港鐵表示，由於東鐵線九龍塘站路段受水浸影響，來往金鐘至羅湖站維持15分鐘一班車；來往火炭至落馬洲站則維持30分鐘一班車。至於觀塘線石硤尾至彩虹站暫停服務、來往黃埔至石硤尾站維持6分鐘一班車、來往彩虹至調景嶺站則維持12分鐘一班車。

九巴則於今早8時30分宣布，部分新界區及九龍區路線將由早上9時起，恢復有限度服務。不過由於受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，其餘九巴及龍運日間巴士路線仍需暫停服務，直至另行通知。

多項公共服務暫停

醫管局宣布，公立醫院急症室維持服務，但因應惡劣天氣，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今早會暫停服務。衛生署則指，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸、公共交通嚴重受阻的極端情況，除美沙酮診所外，所有衛生署診所今日上午均會關閉。

社署轄下所有福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及日間康復服務單位，將不會開放。社署指，當黑色暴雨警告信號取消時，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。新冠疫苗計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站今日上午將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。

司法機構亦宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊會延期，法院／審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，直至另行公布。

另外，政府表示接獲深圳有關當局通知，蓮塘／香園圍口岸及文錦渡口岸因暴雨引致部分設施水浸，口岸需暫時停止旅客及貨運清關服務，直至另行通知。

香港郵政表示，所有郵政局及派遞服務暫停。司法機構宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊會延期，法院或審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公。

運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於今日進行駕駛考試的考生，將獲個別通知另訂的考試日期；已預約於今日進行的車輛檢驗將會取消。

立法會秘書處表示，今日將不會舉行《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》委員會會議；立法會綜合大樓內公共申訴辦事處、立法會圖書館、立法會檔案館，以及導賞團和教育服務暫停。