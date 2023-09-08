明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府公布全港學校停課　籲僱主應採彈性工作安排　不應要求非必要人員返回工作地點 (08:22)

暴雨徹夜未停，政府於凌晨5時34分發稿，宣布由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課。同時政府亦呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。勞工處提醒僱主，除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班。

是次為政府首次宣布「極端情況」，並表示極端情況會至少維持至中午。政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並適時宣布極端情況結束的時間。請市民留意最新消息。

黑色暴雨下，全港多處交通癱瘓。九巴及龍運在清晨4時公布，暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。

城巴在清晨4時多亦公布，受惡劣天氣影響，城巴日間巴士服務暫停，直至另行公佈。電車公司亦公布，電車服務全線暫停。

港鐵清晨5時多公布，工作人員通宵非行車時間努力處理黃大仙站及該隧道路段積水，以及在可行的情況下，搶修因水浸而損壞的車站及鐵路設施。港鐵指由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整，其中石硤尾至彩虹站暫停服務；來往黃埔至石硤尾站維持6分鐘一班車；    來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車。港鐵又指，受天氣影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士行駛受影響路段。

港鐵又指，因應突發天氣情况，港鐵沿綫多區發生水浸，指前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫。前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。

不過，不少市民對政府遲遲未公布停安排表示不滿，不少網民在很多渠道向政府表達，包括在特首李家超的社交媒體留言，有網民凌晨後提問﹕「周圍都嚴重水浸，周圍都封路，會唔會漏電？會唔會山泥傾瀉？ 咁都唔宣布停工停課？」

相關字詞﹕黑雨 停課 編輯推介

上 / 下一篇新聞