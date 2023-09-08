政府公布全港學校停課 「呼籲」僱主採彈性工作安排 九巴城巴電車停駛 (05:40)

是次為政府首次宣布「極端情況」，並表示極端情況會至少維持至中午。政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並適時宣布極端情況結束的時間。請市民留意最新消息。

黑色暴雨下，全港多處交通癱瘓。九巴及龍運在清晨4時公布，暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。

城巴在清晨4時多亦公布，受惡劣天氣影響，城巴日間巴士服務暫停，直至另行公佈。電車公司亦公布，電車服務全線暫停。

港鐵清晨5時多公布，工作人員通宵非行車時間努力處理黃大仙站及該隧道路段積水，以及在可行的情況下，搶修因水浸而損壞的車站及鐵路設施。港鐵指由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整，其中石硤尾至彩虹站暫停服務；來往黃埔至石硤尾站維持6分鐘一班車； 來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車。港鐵又指，受天氣影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士行駛受影響路段。

港鐵又指，因應突發天氣情況，港鐵沿綫多區發生水浸，指前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫。前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。

不過，不少市民對政府遲遲未公布停安排表示不滿，不少網民在很多渠道向政府表達，包括在特首李家超的社交媒體留言，有網凌晨後提問﹕「周圍都嚴重水浸，周圍都封路，會唔會漏電？會唔會山泥傾瀉？ 咁都唔宣布停工停課？」