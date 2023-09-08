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九巴城巴日間巴士停駛 議員促政府宣告「極端情況」停工停課 (04:19)

黑色暴雨徹夜未停，全港多處交通癱瘓。九巴及龍運在清晨4時公布，暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。

城巴在清晨4時多亦公布，受惡劣天氣影響，城巴日間巴士服務維持暫停，直至另行公佈。電車公司亦公布，電車服務全線暫停。

本港昨晚（7日）暴雨不斷，全港多區出現水浸。特首李家超於今日凌晨1時多在Facebook發帖文表示關注，政府新聞處則在凌晨2時30分左右發稿表示將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情况，在早上6時前公布今日（8日）是否需要停工停課，惟不少網民在李家超Facebook留言，要求政府宣布考慮停工、停課。

有立法會議員亦促請政府宣布停工、停學；立法會議員張欣宇認為，在嚴重水浸衝擊下，即使黑雨過後，遭損毀的基建設施、各區積水等相信很難在數小時內恢復，促請政府應認真評估，考慮宣布停工停學。

立法會議員梁熙則表示，市面交通服務幾近癱瘓，預計善後工作需時，希望教育局能因時制宜，盡快宣佈星期五全港停課一天，以免交通出現大混亂。他亦認為，政府應向僱主作出呼籲停工，或准許居住於較偏遠地區的員工在家工作等彈性上班安排。

翻查資料，在2018年超級颱風「山竹」襲港後，勞工處於2019年曾公布新修訂的《颱風及暴雨警告下的工作守則》，提及到如因超強颱風引致「極端情況」，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會審視情況，決定是否需要發出「極端情況」公布。在政府發出後，除與僱主曾就「極端情況」下訂立上班協定的人員外，僱員應留在安全地點而非立即上班。

另外，立法會曾於2021年三讀通過《2021年僱用補償（修訂）條例》，涵蓋僱員在「極端情況」時上下班途中遇到意外的情況。

天文台昨晚發出黑色暴雨警告，甚至在昨晚11時至午安12時間錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，全港多區亦出現水浸情況，其中港鐵黃大仙站亦受水浸影響而封閉。

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