6條離島渡輪航線9月24日加價 中環至坪洲加至19.8元 (22:40)

綜合運輸署前日回覆離島區議員文件，6條離島渡輪航線均獲批加價。以成人周一至六的普通船單程票為例，港九小輪3條航線平均獲批加價約19%，加幅介乎3.2元至4.4元，當中「中環—坪洲」加幅最高，由16.6元加至19.8元，加幅約19.3%；新渡輪2航線平均獲加約3.9%，加幅同為6毫，「中環—長洲」航線加幅較高，由14.2元加至14.8元，加幅約4.23%。

渡輪於假日收費較高，部分設高速船服務收費更貴，有航線獲批加價後單程收費逾50元，如「中環—坪洲」成人假日高速船單程票，由45.6元加至54.3元；「中環—長洲」成人假日高速船單程票由4０.7元加至42.3元。

據運輸署回覆長洲鄉事委員會文件，運輸署稱，新渡輪在2021年4月至今年6月的27個月內錄得約1.5%的盈利。在餘下約3年的牌照期內(至2026年4月)，預計會虧蝕約0.1%。署方稱，如無特別協助措施幫助，新渡輪會出現約35.2%的嚴重虧損，故經審慎考慮後，批准其3條渡輪航線於9月24日起平均加價約3.9%，與上一次2021年加價相隔約2年五個月，有關票價加幅稍低於相應期間(即2021年4月至2023年8月)綜合消費物價指數的4%累積增幅。就整體6條航線的票價調鏊申請，運輸署指，已嚴格做好把闢工作，充份考慮地區人士的關注及訴求，盼委員可明白及理解相關加幅已致力減低對民生的影響，署方需同時確保渡輪營辦商長遠的財務穩健。

運輸及物流局4月回覆立法會特別財委會議員質詢時透露，正處理10條持牌渡輪航線加價申請，計及上述6條離島航線，以及早前已獲准周日(3日)起加約19%的富裕小輪「北角—觀塘—啟德」、「中環—紅磡」航線，現僅餘下2條由新渡輪經營的「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線，運輸署尚未對外公布審批結果，兩航線同樣申請加價45%。