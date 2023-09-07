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本港首次於污水檢測驗出樣本帶有Omicron BA.2.86 (19:01)

世界衛生組織上月中將新冠變異病毒株BA.2.86列為「正開展進一步監測的病毒株」（Variants Under Monitoring）。本港衛生防護中心今日（7日）於《2019冠狀病毒病及流感速遞》交代，本港首次於污水檢測驗出一個樣本帶有BA.2.86。前政府抗疫專家顧問許樹昌稱，該變異株傳播力較強，但未見增重症風險，本港現有疫苗仍有效減重症和死亡。

目前美國、英國、丹麥及以色列等地均錄得BA.2.86個案。美國疾病控制及預防中心（CDC）資料顯示，BA.2.86較本港去年初流行的BA.2多逾30處變異，並較各地流行的XBB.1.5多逾35處變異，基因突變幅度可比Delta與Omicron差別。

衛生防護中心今日於《2019冠狀病毒病及流感速遞》交代，本港污水檢測樣本其中一個樣本錄得BA.2.86，嚴重及死亡個案則未有檢測到該款變異株。數據顯示，截至上月30日，XBB仍是本港最常見變異株，佔所有樣本逾98%。

防護中心稱，目前尚無證據顯示BA.2.86可引致更嚴重治病，接種疫苗和曾感染新冠的抵抗力能提供一定程度保護力預防重症，現有抗病毒藥仍有效對付該變異株，相信對本港社區構成影響低。

許樹昌向本報稱，本港現有疫苗仍有效防重症和死亡，且本港正流行XBB分支，相信外國藥廠正研發的XBB單價疫苗將更有效防感染和重症，建議本港購入有關疫苗予高危群組接種，惟須先待衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會討論。但他提醒高危群組如免疫力失調者應每隔6個月補打現有加強劑，增強防重症功效。

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