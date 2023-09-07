前港超球員涉強姦女學生　事主稱被捉緊雙腳無法反抗　官解除一名陪審團職務 (18:50)

本案發生於2021年3月，昨日證供提及案發時17歲的事主X，與被告一次偶然結識下交換Instagram聯繫方法，其後兩人開始在網上聊天。

X今日供稱，當被告提出前往大潭水塘後，X起初感到擔心。到埗後被告在車內與X對望，之後開始親吻X、攬X腰，及伸手觸摸X乳房。X同意她直至被摸胸時才開口拒絕被告。X又問被告是否有女友，及是否對其他女士這樣調情，被告聽後神情低落，X反而安慰被告。

辯方質疑X被侵犯後仍作出安慰被告的舉動，X解釋她以為其說話傷害被告，才安慰對方，不等於她喜歡被告。X又指，當被告開始除他的褲子時，X出聲要求他不要除褲，及後被告抬起及捉緊X雙腳，致X不能反抗。惟X同意以上說法直至盤問時才出現，原因是她之前忘記說及以為不重要。

本案審訊原有7名陪審員，法官今日應辯方要求下解除其中一名陪團員的職務，並向其餘陪團員解釋，此舉出於該名陪團員在審訊期間表現不專心，法庭須確保有公平的審訊。