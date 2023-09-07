男警長認欺詐「遮仔會」貸款候判　官斥知法犯法判監無可避免 (16:20)

被告黃柏倫（47歲）在控罪書報稱公務員。辯方求情指，被告1998年加入警隊，於2015年升任警長，現因本案停職；他已償還兩筆貸款，很可能失去工作和長俸，重犯機會不高。辯方解釋，被告當時沉迷賭博而借貸，他目前不再賭錢，又指涉款金額在同類案件之中不算高，望法庭索取社服令報告後判刑。裁判官考慮到被告任職警員及案情後，拒絕辯方建議。

控罪指稱，被告於2017年8月14日及2019年6月20日，兩度藉作欺騙，即向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，其貸款的每月還款總額及其他貸款來源的還款額分別為9000元及5000元，意圖詐騙而誘使該互助社批准共兩筆分別約11萬元及5.5萬元的貸款，導致被告獲利或該互助社蒙受不利。控方案情提到，被告生活習慣奢華，其實際貸款的還款總額與他所聲稱不同，被告於警誡下表示曾簽署聲明確認申請資料均屬完整。