葵涌旅行袋藏屍案　大廈保安到單位外拜祭 (15:37)

事發劏房單位門外放有白花及水果，有管理處保安到場燒衣拜祭，她稱不時見范姓老翁外出行山，有打招呼，今來燒衣，求個安心。她說，閒聊間老翁曾反映鄰居噪音，不算正式投訴，前幾天曾聽街坊提及該單位有爭執，但不知詳情。

有在工廈工作的街坊稱，老翁以前在地下開設公司「打鐵」並住在地下，後來退休並搬上9樓，稱他經常「一支公」外出及行山，身體「fit過你」。士多老闆稱，老翁為人好友善「講得笑」，育有子女，退休逾兩年，對發生命案感不開心。

另一街坊麥生稱呼老翁為「白頭佬」，印象中性格較麻煩、「扮曬嘢」，指他退休後將地下鋪位以160萬出售，形容他「有啲錢」。他稱，另一名26歲死者「肥仔」最初在8樓租用單位與友人舞獅練習國術，其後一度搬走，後來再搬上9樓，認為他「個人冇乜（嘢）」、「街坊都話唔知點解佢咁衝動」。

據麥了解，該單位約300多呎，估計分成劏房後每間約150多呎，租約已快到期，老翁正另覓單位租住，「過唔到呢關，如果租約早啲、或者上個月到期，咁咪冇事囉」。

鄰近地產公司職員稱，姓陸女業主十多年前經該地產公司租出單位予姓甄裝修師傅，以擺放裝修器具，業主見魏多年來準時交租、「裝修自己搞掂、冇咩煩業主，一直相安無事」，故一直續租，租金亦僅4000多元，最近一份租約將在兩個月後到期。她說業主看新聞才知單位分租成劏房，聯絡裝修師傅不果，「（裝修師傅）就賺錢，業主就慘」，目前仍待警方聯絡，了解何時解封。

遇害范姓七旬翁居於工廈9樓一劏房單位，疑撞破26歲周姓男鄰居潛入爆竊，遭對方勒斃，至昨午1時許，屍體被發現藏在尼龍袋內，涉案男子同時在大窩口邨富靜樓墮樓身亡，警方指懷疑他畏罪自殺。