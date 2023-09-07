科學園深圳分園今開幕　16間科技企業進駐　冀將香港經驗帶入深圳 (15:05)

已進駐深圳分園的16間公司或機構，包括生物科技、微電子範疇的企業，亦包括香港應科院。香港科學園深圳分園有兩幢大樓，莫偉軒指，其中在樓面面積達2.1萬平方米的大樓，會提供予不多於60家相對成熟（settle up）企業，料明年3月底前將會大致爆滿；至於另一幢樓面1萬平方米的大樓，將推出孵化器培育約100間中小企業落戶內地。莫偉軒預料，進駐企業將在未來2至3個月，由現時的16間增至30至40間，年底增至50間左右。

莫偉軒指，科技園公司作為公營機構，會按多項準則甄別企業，包括其科技含量、市場潛力等，衡量是否適合進駐。在服務方面，他指，深圳分園會跟從香港科學園的做法，包括為進駐企業提供投資服務、商務對接、人才培訓等；另外港企在進駐深圳分園之初，亦會在開設銀行帳戶、公司登記等提供支援。